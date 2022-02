Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

VW Polo beschädigt

Emmerich (ots)

Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 11:30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen VW Polo beschädigt, der auf einer Parkfläche an der Ecke Wassenbergstraße / Mühlenweg abgestellt war. Es entstand ein Schaden im Bereich des Radlaufs hinten links am Polo. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

