POL-EL: Dalum - Geldbörse gestohlen

Dalum (ots)

Am 23. November zwischen 10.25 und 10.35 Uhr kam es im Aldi-Markt an der Meppener Straße in Dalum zu einem Diebstahl. Zwei unbekannte männliche Täter stellten sich im Kassenbereich sehr dicht hinter einen 61-Jährigen und entwendeten dessen Geldbörse aus der Jackentasche. Die Täter werden als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet, zudem trug einer der Männer eine dunkle Strickmütze und der andere eine dunkelblaue Schirmmütze. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

