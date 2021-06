Polizei Eschwege

POL-ESW: Frau verwechselt die Fahrstufen beim Automatikauto und landet im Baum; Schaden 8000 Euro

Bild-Infos

Download

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Ein etwas kurioser Unfall ereignete sich am Mittwochabend um kurz nach 18.00 Uhr in der Baumhofstraße in Großalmerode.

Eine 73-jährige Autofahrerin aus Großalmerode rangierte mit ihrem automatikbetriebenen Auto auf einem Parkplatz und wollte offenbar rückwärts ausparken. In der Gewissheit, die Rückwärtsfahrstufe eingelegt zu haben gab die Frau Gas, befand sich aber fälschlicherweise tatsächlich in der Vorwärtsfahrstufe, so dass die Rentnerin mit ihrem Auto unvermittelt ruckartig nach vorne fuhr, von der Fahrbahn des Parkplatzes abkam und sich in dem angrenzenden Baumbewuchs festfuhr.

Die Frau blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbständig aus ihrer misslichen Lage befreien. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste später geborgen werden.

Der Unfallschaden wird auf 8000 Euro beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell