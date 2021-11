Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallflucht in Bicken + Golf in Wetzlar beschädigt + Abzugshaube brennt in Oberndorf +

Dillenburg

Mittenaar-Bicken: Spiegel abgefahren -

Am Dienstagmorgen (16.11.2021) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer den Spiegel eines in der Hauptstraße geparkten Opels. Gegen 06.45 Uhr fuhr der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 4 ohne ausreichenden Sicherheitsabstand an dem grauen Corsa vorbei, so dass die Außenspiegel der Fahrzeuge aneinander krachten. Ein neuer Spiegel wird die Corsa-Besitzerin rund 100 Euro kosten. Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Weißen Golf beschädigt -

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter an einem in der Blaunonnengasse abgestellten Golf zurückließ. In der Nacht von Mittwoch (17.11.2021) auf Donnerstag (18.11.2021) beschädigte der Vandale die Beifahrerseite des weißen VW. Zeugen, die den Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang dort Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Oberndorf: Küchenbrand -

Am Donnerstagabend (18.11.2012) rückte die Feuerwehr Solms zu einem Einsatz in der Egerlandstraße aus. Gegen 18.40 Uhr alarmierten Anwohner des Mehrfamilienhauses die Rettungsleitstelle - eine Dunstabzugshaube brannte. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Angaben zu den Brandschäden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

