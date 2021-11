Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Diebe im Bürgerhaus + Duo flüchtet in Ehringshausen + Einbrüche in Hochelheim, Burgsolms und Leun scheitern + Kabel von Baustelle gestohlen + Metall aus Hof geklaut + Unfallflucht + ...

Dillenburg (ots)

Haiger - Haiger-Seelbach: Leichtverletzt nach Wildwechsel -

Rehe auf der Fahrbahn lösten gestern Morgen (17.11.2021) auf der Landstraße zwischen Haiger-Seelbach und Haiger eine fatale Kettenreaktion aus. Gegen 07.20 Uhr war dort eine 21-jährige Renaultfahrerin unterwegs, als plötzlich drei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Die Haigererin erschrak, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Clio auf dem Dach. Sie befreite sich selbst aus dem Fahrzeug. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Unfallfahrerin und brachte sie anschließend zu weiteren Untersuchungen in eine Siegener Klinik. Ihr Wagen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden - den Totalschaden schätzt die Polizei auf zirka 3.000 Euro.

Hohenahr: Nach Spiegelunfall weitergefahren -

Einen Schaden von rund 400 Euro blieb nach einem Spiegelunfall auf der Landstraße zwischen Hohenahr und Mudersbach an einem schwarzen Nissan Almera zurück. Am frühen Dienstagmorgen (16.11.2021), gegen 05.45 Uhr war der Fahrer des Nissan in Richtung Mudersbach unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug geriet zu weit auf die Fahrspur des Nissan und die Außenspiegel krachten aneinander. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hohenahr fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Angaben zu dem anderen Wagen kann der Nissanfahrer nicht machen. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: Einbrecher im Bürgerhaus -

Ungebetene Gäste suchten zu Beginn der Woche das Bürgerhaus in der Brückenstraße auf. Im Zeitraum von Montag (15.11.2021), gegen 23.00 Uhr bis Mittwoch (17.11.2021), gegen 10.15 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Gebäude ein. Allerdings scheiterten sie bei dem Versuch weitere Türen im Inneren aufzubrechen. Nach einer ersten Einschätzung machten die Täter keine Beute. Zurück blieben Aufbruchschäden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Einbruch scheitert / Duo flüchtet mit Kleinwagen -

Am frühen Mittwochmorgen (17.11.2021) versuchten zwei Diebe in eine Lottoannahmestelle in der Frankfurter Straße einzubrechen. Gegen 02.50 Uhr schreckte ein lautes Geräusch einen Anwohner auf. Er beobachtete, wie zwei Männer in einen gegenüber der Lottoannahmestelle geparkten Kleinwagen einstiegen und über Frankfurter Straße in die Schulstraße davonfuhren. Später stellte sich heraus, dass die beiden offensichtlich an der Eingangstür gehebelt hatten, um in den Kiosk einzusteigen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter noch beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Duo oder zu dem von ihm benutzten Kleinwagen machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Gegen Außenspiegel getreten -

Rund 100 Euro wird ein neuer Außenspiegel für den Besitzer eines Fiestas kosten, nachdem ihn ein Unbekannter in der Bachstraße beschädigt hatte. Der graue Ford parkte in Höhe der Hausnummer 80. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Täter den linken Außenspiegel abtrat. Zeugen, die den Unbekannten in der Nacht von Dienstag (16.11.2021) auf Mittwoch (17.11.2021) in der Bachstraße beobachteten oder sonst Angaben zu dem Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Diebe bedienen sich auf Baustelle -

Eine Baustelle in der Bahnhofstraße rückte am Wochenbeginn in den Fokus unbekannter Diebe. In der Nacht von Dienstag (16.11.2021) auf Mittwoch (17.11.2021) suchten die Täter die Baustelle auf, durchbrachen eine Trockenbauwand und ließen aus dem dahinterliegendem Raum Kabeltrommeln im Wert von ca. 3.000 Euro mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: Einbruch in Gaststätte misslingt -

Auf Wertsachen aus einer Gaststätte in der Hauptstraße hatten es Diebe abgesehen. Sie hebelten an der Eingangstür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Die Reparatur des Einbruchschadens wird etwa 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen dem 16.11.2021 (Dienstag), gegen 20.00 Uhr und dem 17.11.2021 (Mittwoch), gegen 02.35 Uhr beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Einbruch in Imbiss scheitert -

In der Georgshüttenstraße hebelten Unbekannter an einer Imbisstür. Trotz mehrerer Versucht schafften es die Diebe nicht einzubrechen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Einbrecher im Zeitraum von Dienstag (16.11.2021), gegen 17.00 Uhr bis Mittwoch (17.11.2021), gegen 10.00 Uhr an der Tür zu schaffen machten. Die Hebelschäden summieren sich auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel: Metallgestell von Hof geklaut -

Im Laufe des gestrigen Mittwochs (17.11.2021) schlugen Diebe auf einem Grundstück in der Straße "Am Weinberg" zu. Zwischen 08.00 Uhr und 18.30 Uhr ließen die Täter aus der Hofeinfahrt ein rund 100 Euro teures Metallgestell für eine Plane mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Planengestells nehmen die Ermittler der Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Bäckereitür hält Einbrechern stand -

Auf Beute aus einer Bäckerei hatten es Diebe in der Wetzlarer Straße abgesehen. Trotz mehrerer Hebelversuche gelang es ihnen nicht gewaltsam in den Betrieb einzudringen. Die Schäden an der Eingangstür belaufen sich auf etwa 800 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag (16.11.2021) auf Mittwoch (17.11.2021) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

