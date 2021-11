Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei kontrolliert die Einhaltung der geltenden Corona-Schutzverordnung + Skoda Yeti zerkratzt

Dillenburg (ots)

Dillenburg und Herborn: Polizei kontrolliert die Einhaltung der geltenden Corona-Schutzverordnung

Zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr kontrollierten Polizisten der Stationen Herborn und Dillenburg, gemeinsam mit Kollegen der Bereitschaftspolizei in Lich und Mitarbeitern der Ordnungsämter am gestrigen Dienstag (16.11.2021) mehrere Gaststätten, körpernahe Dienstleister und Geschäfte des Einzelhandels.

Die Kontrollen zielten in erster Linie auf die Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Richtlinien ab.

Insgesamt 90 Objekte nahmen die Ordnungshüter in der Herborner Kernstadt, seinen Stadtteilen und im Bereich Dillenburg unter die Lupe.

Die Polizisten trafen 412 Personen an. Hierzu zählten neben dem Personal auch Gäste und Kunden. 10 Verstöße mit Corona-Bezug stellten die Beamten fest, wie beispielsweise das Nichtbeachten der Maskenpflicht.

Die Polizisten ahndeten einen Verstoß gegen die Glücksspiel-Verordnung und stellten einen weiteren Verstoß gegen den Datenschutz fest, mit deren weiteren Bearbeitung sich nun die Mitarbeiter der Ordnungsämter befassen. Eine Person wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn leiteten die Beamten ein Verfahren wegen dem Verdacht des illegalen Aufenthaltes ein.

Ein positives Resümee zogen die Einsatzkräfte am Ende ihrer Kontrollmaßnahmen. In fast allen kontrollierten Objekten wurden die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung eingehalten. Die Maßnahmen der Polizei trafen hinsichtlich der steigenden Inzidenzwerte auf großes Verständnis bei den kontrollierten Personen.

Um die Bevölkerung weiterhin zu sensibilisieren, wird das Konzept in dieser Form zunächst beibehalten und fortgeführt.

Herborn- Skoda Yeti zerkratzt

Gestern (16.11.2021) zerkratzten Unbekannte zwischen 05:30 Uhr und 15:00 Uhr einen schwarzen Skoda an der hinteren Tür der Fahrerseite. Der Skoda Yeti parkte in diesem Zeitraum in der Schloßstraße. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell