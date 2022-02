Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Pfalzdorf - Citroen Berlingo mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-YS88 entwendet

Goch-Pfalzdorf (ots)

Von einem Grundstück an der Wolterstraße entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Montag, (07.02.2022), 19:00 Uhr bis Mittwoch (09.02.2022), 08:30 Uhr einen Citroen Berlingo mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-YS 88.

Das der graue Wagen wird mit Originalschlüssel geführt und ist an der kompletten rechten Fahrzeugseite verbeult. Die Kotflügel des Fahrzeuges sind mit heller Farbe überstrichen. Auffällig sind außerdem zwei Aufkleber in gelber Farbe, die hinten links am Wagen angebracht sind. Ein Aufkleber zeigt ein Skelett in einer Tonne und der andere ein Kind, das sich aus einem Kinderwagen heraus übergibt.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs, sowie zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

