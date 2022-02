Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220209.4 Itzehoe: Auffällige Fahrweise führte zu Kontrolle auf B206

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 7:44 Uhr gingen bei der Einsatzleitstelle Meldungen über ein Fahrzeug ein, welches in Schlangenlinien über die B206 von Hohenlockstedt Richtung Itzehoe geführt wurde. Eine Polizeistreife stoppte einen 58jährigen Kellinghusener in der Kieler Landstraße. Aufgrund der langsamen Fahrweise hatte sich hinter diesem eine Kolonne gebildet. Bei der Kontrolle gab es Hinweise auf den Konsum stark wirkender Medikamente, die aus gesundheitlichen Gründen eingenommen wurden. Es erfolgte eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Den Kellinghusener erwartet nun ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell