Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220209.1: Itzehoe: Geldbörse beim Schuhkauf entwendet

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 13:12 Uhr wurde die Polizei zu einem Schuhgeschäft im Holstein-Center an der Brunnenstraße gerufen. Eine 61jährige Kundin aus Friedrichskoog bemerkte an der Kasse, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Der Reißverschluss ihrer Umhängetasche wurde wohl unbemerkt beim Einkauf geöffnet und die Geldbörse entnommen. Mit der Kundin waren zwei junge Frauen im Schuhgeschäft, welche sich in ihrer Nähe aufgehalten haben sollen. Die Videoüberwachung des Geschäftes soll nun weitere Aufschlüsse zum Tathergang liefern. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, eine EC-Karte und persönliche Ausweispapiere.

