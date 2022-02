Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220208.3 Itzehoe: Anruf einer Versicherung vermutlich Betrugsversuch

Am Montagmittag erhielt eine 29jährige Itzehoerin einen Anruf von einer Versicherung. Die freundliche Dame am anderen Ende der Leitung meldete sich wegen einer Zahnzusatzversicherung, weil die Kundin sich angeblich nicht gemeldet habe. Obwohl es kein vorangegangenes Angebot der Versicherung gab, schaffte es die Anruferin, einen Vertragsabschluss mit monatlicher Beitragszahlung anzubahnen. Nach dem Telefonat wurde die neue Kundin misstrauisch und rief die Versicherung erneut an. Hier war die Kundenberaterin mit Namen nicht bekannt. Vermutlich sollten ungerechtfertigt Abbuchungen erfolgen.

