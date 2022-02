Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.13 Heide: Einbrecher verfolgt und verhaftet

Heide (ots)

Am Freitag um 12:15 Uhr rief ein 37jähriger Heider bei der Polizei an, nachdem er einen verdächtigen Mann auf seinem Grundstück in der Brahmsstraße antraf. Auf Nachfrage gab dieser an, nach dem Telekomgebäude zu suchen. Der Heider nahm mit seinem Bruder die Verfolgung des Verdächtigen auf. Nachdem dieser auf verschiedene Grundstücke lief, verschwand er letztendlich in der Berufsschule im Gebäude. Hier konnte die Polizei dann einen 36jährigen Hamburger festnehmen. Dieser wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Bei sich trug er einen Laptop, ein Ipad und eine Softairpistole, welche nicht zu seinem Besitz gehörten. Ob noch weitere Taten hiermit im Zusammenhang stehen, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

