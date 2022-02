Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.12 Glückstadt: Betrunkener Radfahrer fährt auf parkendes Auto

Glückstadt (ots)

Ein 22jähriger Glückstädter verletzte sich leicht, als er mit einem Fahrrad um Mitternacht in der Itzehoer Straße auf ein parkendes Auto fuhr. Bei der Unfallaufnahme wurde sehr schnell offenkundig, dass der junge Mann betrunken war. Dieser gab an, sich nach seiner eigenen Geburtstagsfeier auf das Rad geschwungen zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen stattlichen Wert von 2,06 Promille. Vorsorglich wurde der Jubilar in das Klinikum Itzehoe transportiert. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell