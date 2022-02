Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.9 Meldorf: Portemonnaie-Diebstahl mit Folgen

Meldorf (ots)

Bereits am vergangenen Freitag hat ein Taschendieb in Meldorf einem Senior das Portemonnaie entwendet. Doch damit nicht genug - im Anschluss an die Tat hob der Unbekannte mehrfach Geld von dem Konto des Dithmarschers ab.

Um 10.30 Uhr war der Geschädigte gemeinsam mit seiner Frau bei Rewe in der Heider Straße unterwegs. Zuletzt suchte er den dortigen Tabakwarenladen auf und zahlte seinen Einkauf in dem Shop. Im Anschluss fuhr das Paar nach Hause, wo der 76-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse bemerkte. Sofort veranlasste er die Kontosperrung, allerdings hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Abhebung von 1.500 Euro mittels seiner EC-Karte stattgefunden. Am selben Tag noch nutzte der Täter eine weitere Karte, mit der er insgesamt tausend Euro aus einem Automaten zog.

Laut dem Geschädigten hat der Täter vermutlich während des Bezahlvorganges die Eingabe der PIN beobachtet. Dem Anzeigenden war in diesem Zusammenhang eine männliche Person, Ende 40, aufgefallen, die sich gemeinsam mit einer Frau in seiner Nähe aufhielt. Möglicherweise handelte es sich bei dem Duo um die Diebe, die die PIN ausspähten.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Meldorfer Polizei unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell