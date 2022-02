Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.7 Itzehoe: Geldbörse bei Einkauf entwendet

Itzehoe (ots)

Am Freitag um 14:30 Uhr erledigte eine 82jährige Itzehoerin ihre Einkäufe bei einem Supermarkt am Langen Peter. Ihre Geldbörse verwahrte sie in ihrer Tasche, welche sie während des Einkaufes in den Einkaufswagen stellte. Obwohl sie ihren Einkaufswagen immer bei sich hatte, gelang es unbekannten Tätern offenbar, die Geldbörse zu entwenden. Neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag fehlen nunmehr persönliche Ausweispapiere.

