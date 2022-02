Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.6 Meldorf: Ganz schlechter Scherz

Meldorf (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Meldorf eine Bücher-Telefonzelle zerstört. Sehr ärgerlich für die Nutzer, die sich an der gemeinnützigen Einrichtung sicherlich erfreut haben.

Im Zeitraum von Samstag, 20.00 Uhr, bis zum Sonntagvormittag suchten Randalierer die ausrangierte und dem Büchertausch dienende Telefonzelle am Raiffeisenplatz auf. Sie schlugen alle drei Scheiben ein und machten die Zelle damit unbrauchbar. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei 1.800 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen.

Merle Neufeld

