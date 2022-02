Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.4 Itzehoe: Geldbörse entwendet

Itzehoe (ots)

Am Samstagmittag erledigte eine 69jährige Itzehoerin ihre Einkäufe in der Carl-Zeiss-Straße. Ihre Geldbörse verwahrte sie in einer Umhängetasche, die sie am Körper trug. Unbekannte Täter konnten wohl an dessen Inhalt gelangen, ohne dass die Geschädigte hiervon etwas bemerkte. Erst als diese im Kassenbereich bezahlen wollte, entdeckte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Neben einem geringen Bargeldbetrag fehlen nun die Bankkarte und persönliche Ausweispapiere.

