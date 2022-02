Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220204.4 Itzehoe: Taschendiebstahl in Supermarkt

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag ist die Kundin eines Supermarktes in Itzehoe Opfer eines Taschendiebes geworden. Der Täter erbeutete einen zweistelligen Bargeldbetrag, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 10.30 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße auf. Sie kaufte bei der dortigen Bäckerei ein und steckte nach dem Bezahlen ihre Geldbörse in ihre Handtasche. Später, an ihrem Auto angekommen, bemerkte die Seniorin dann das Fehlen ihres Geldes. Insgesamt 60 Euro erbeutete der Täter, eine verdächtige Person hatte die 79-Jährige nicht bemerkt.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell