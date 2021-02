Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Radfahrerin mit Kind im Kindersitz bei Unfall verletzt

Waldsee (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:20 Uhr ereignete sich in der Goethestraße ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin und ihr 2 Jahre altes Kind, das sie auf einem Kindersitz bei sich hatte, leichte Verletzungen davontrugen. Sie fuhr gerade an einem geparkten Pkw vorbei, als der Fahrer die Tür öffnete und aussteigen wollte. Die Frau stieß gegen die Tür, wodurch die Fensterscheibe zersprang, und kam zu Fall. Sie und ihr Sohn erlitten dadurch leichte Schürfwunden. Da sie beide einen Helm trugen, ist zum Glück nicht Schlimmeres passiert.

