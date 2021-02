Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Neuhofen (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14:20 Uhr kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Unfall, bei sich zwei entgegenkommende Fahrzeuge an den Außenspiegeln berührten. Einer der Beteiligten entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der andere Beteiligte wartete eine Stunde vor Ort darauf, dass sein Unfallgegner zurückkehrt. Als dies nicht geschah, meldete er den Unfall der Polizei. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit auffällig hohem Dach handeln. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

