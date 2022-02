Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220204.2 Heide: Frau im Supermarkt bestohlen

Heide (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Dieb in einem Heider Supermarkt zugeschlagen und eine Kundin bestohlen. Leichtsinnigerweise hatte die Dame ihre Handtasche samt Portemonnaie am Einkaufswagen deponiert.

Um 14.40 Uhr hielt sich eine 62-Jährige bei Kaufland in der Marschstraße auf. Während des Shoppens hängte sie ihre zunächst verschlossene Tasche an ihren Wagen. Im Kassenbereich öffnete sie die Tasche und verschloss sie nicht wieder und stellte dann später beim Bezahlen fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Eine verdächtige Person hatte die Geschädigte nicht bemerkt.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich an die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

