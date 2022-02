Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220203.5 Heide: Diebstahl durch Einschleichen in Wohnung

Heide (ots)

Am Dienstag zwischen 1 Uhr und 5:45 Uhr schliefen die Anwohner eines Einfamilienhauses in der Straße Achtern Hof tief und fest. Unbekannte Täter machten sich die Nachtruhe zunutze und schlichen sich vermutlich durch die unverschlossene Haustür ein. Hier entwendeten sie die Geldbörse der Hausbewohnerin mitsamt persönlichen Papieren und Bargeld, einen Laptop, eine Festplatte und eine Playstation. Am nächsten Morgen bemerkten die Anwohner sodann, dass sie bestohlen worden sind.

