Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220203.3 Diekhusen-Fahrstedt: Autofahrer weicht LKW aus und fährt gegen Verkehrszeichen

Diekhusen-Fahrstedt (ots)

Am Mittwoch gegen 8 Uhr fuhr ein 28jähriger Brunsbüttler auf der Kreisstraße 8 von Neufeld Richtung Marne. Als ihm ein Lastwagen entgegenfuhr und hierbei nicht weit genug am rechten Fahrbahnrand war, wich der Brunsbüttler auf den Seitenstreifen aus. Hierbei fuhr er gegen ein Verkehrszeichen. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Marne unter 04851-950712 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell