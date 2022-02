Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220203.2 Itzehoe: Vorfahrt missachtet-Unfall mit Blechschaden

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden übersah ein 28jähriger Franzose aufgrund fehlender Ortskenntnisse die abknickende Vorfahrt am Sandberg/ Ecke Fehrsstraße. Auf seinem Weg aus der Innenstadt fuhr dieser in den Einmündungsbereich und kollidierte mit dem VW Polo einer 50jährigen Itzehoerin, die vom Sandberg Richtung Innenstadt in die Fehrsstraße einbog. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den Unfallfahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Missachtung der Vorfahrt.

