Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220202.9 Brunsbüttel: MARPOL-Verstoß bei Massengutschiff

Brunsbüttel (ots)

Bei einer Kontrolle am Mittwoch wurde das Massengutschiff "Zephyr Venture" mit Heimathafen "Valletta" im Elbehafen unter die Lupe genommen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Wasseraufbereitungsanlage keine Desinfektion durchführte. Somit wurde ungereinigtes Abwasser in die See entsorgt. Auch die Umstellung vom Schwerölbetrieb auf Gasöl wurde nicht dokumentiert und darüber hinaus fehlten erforderliche Angaben in der Umstellbeschreibung. Ein Betrag von 1.211EUR wurde einbehalten, es folgt eine Anzeige gegen den leitenden Ingenieur und den Kapitän.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell