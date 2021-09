Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Während eines Einkaufs in der Innenstadt ist eine Frau am Mittwochnachmittag Opfer eines Taschendiebes geworden. Die 64-Jährige hielt sich zwischen 14.15 und 15.30 Uhr in einem Textilgeschäft in der Fackelstraße auf. Während dieser Zeit gelang es einem Unbekannten, ihren Geldbeutel aus der Handtasche zu ziehen, ohne dass die Geschädigte dies bemerkte. Der Dieb erbeutete Bargeld und Bankkarten. Außerdem beklagte die Frau den Verlust verschiedener Dokumente. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell