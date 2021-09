Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Schutzplanke geprallt und abgehauen

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Schaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Autofahrer auf der L382 zwischen Niederkirchen und Schallodenbach angerichtet. Nach dem Verantwortlichen wird gesucht, die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150.

Festgestellt wurde der Schaden durch die Straßenmeisterei. Die genaue Unfallzeit ist allerdings unklar.

Den Spuren nach zu urteilen, muss der unbekannte Fahrer auf seinem Weg in Richtung Schallodenbach in Höhe der Einmündung zur K28 (Abzweigung in Richtung Wörsbach) nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke geprallt sein. Trotz des entstandenen Schadens fuhr der Unbekannte einfach weiter.

Es ist davon auszugehen, dass auch das Fahrzeug des Verursachers Schäden davongetragen hat. Näheres ist derzeit nicht bekannt. |cri

