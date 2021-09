Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bikes aus Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wieder sind zwei E-Bikes weggekommen. In der Nacht zum Mittwoch wurden die Fahrräder aus einer Garage in der Spicherer Straße gestohlen. Bereits im August stahlen Diebe zwei Elektrofahrräder aus einem Keller in der Alex-Müller-Straße (wir berichteten: https://s.rlp.de/WdCYm). Ob ein Tatzusammenhang besteht, steht aktuell nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

