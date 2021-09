Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen platt gestochen

Kaiserslautern (ots)

In der Spinozastraße sind an einem Auto zwei Reifen platt gestochen worden. Das Auto parkte zwischen Donnerstag, 26. August, und Dienstag, 31. August, auf einem privaten Stellplatz am Straßenrand. Der Schaden beträgt mindestens 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind im genannten Zeitraum Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

