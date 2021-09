Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bikes aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Aus einem Keller in der Alex-Müller-Straße haben Diebe zwei E-Bikes gestohlen. Irgendwann zwischen Donnerstag, 26. August, und Dienstag, 31. August, brachen die Täter in einem Mehrfamilienhaus das Kellerabteil mit den Elektrorädern auf. Es handelt sich dabei um ein grünes Damenfahrrad und ein schwarzes Herrenfahrrad. Ihr Wert wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Möglicherweise sind Anwohnern die Diebe aufgefallen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell