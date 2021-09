Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Sex-Video erpresst

Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein 25-jähriger Mann am Wochenende. In der Nacht zum Sonntag saß er vor seinem Computer und surfte auf einem Dating-Portal. Dort lernte er eine junge Frau kennen. Beide verabredeten sich zu einem Video-Chat über eine andere Plattform. Während sich die beiden unterhielten, fing die Frau an, sich auszuziehen. Sie forderte ihren Gesprächspartner auf, es ihr gleich zu tun. Der junge Mann tat, wie geheißen und entblößte sich ebenfalls. Im Anschluss zeigte ihm die Frau eine Videoaufnahme von seiner Aktion. Sie forderte eine Geldzahlung. Andernfalls - so drohte sie - werde sie das Video veröffentlichen.

Der Geschädigte ging auf die Forderung seiner Chat-Partnerin nicht ein. Stattdessen ging er zur Polizei uns erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhm

