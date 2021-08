Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Kellerräume aufgebrochen und Fahrrad entwendet

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter hat vermutlich in der Nacht zum Montag einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruhe-Oststadt aufgebrochen und dort ein Fahrrad gestohlen.

Der Einbrecher gelangte zunächst auf noch unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in der Durlacher Allee. Im Keller brach er dann ein Vorhängeschloss auf und verschaffte sich so Zutritt in einen Kellerverschlag und entwendete das dort aufgefundene und verschlossene Mountainbike der Marke Bulls. Im Zuge der Ermittlungen konnten drei weitere geöffnete Keller vorgefunden werden. Ob aus den Parzellen etwas entwendet wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die unbekannten Täter vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

