POL-KA: (KA)Waldbronn- 18-Jähriger bei Unfall mittelschwer verletzt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn verlor ein 18 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte dadurch am frühen Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 3556 einen Verkehrsunfall.

Nach jetzigem Kenntnisstand fuhr der junge Fahrer am frühen gegen 02:15 Uhr von Spielberg kommend Richtung Etzenrot. In einer dortigen scharfen Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er eine Richtungstafel, kollidierte dann mit einer Schutzplanke und fuhr letztendlich mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum.

Durch den Unfall zog sich der 18-Jährige mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Waldbronn geborgen. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

