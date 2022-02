Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220203.6 Brunsbüttel: Öltankschiff kontrolliert und MARPOL-Verstoß aufgedeckt

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei das Öltankschiff "Eva Schulte" mit Heimathafen Singapur im Ölhafen von Brunsbüttel. Hierbei fiel auf, dass ungereinigtes Wasser in das Küstenmeer eingeleitet wurde und keine Desinfektion in der Wasseraufbereitungsanlage stattfand. Es folgt eine Anzeige gegen den Kapitän und den leitenden Ingenieur und eine Einbehaltung von 843,50EUR.

