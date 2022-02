Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220204.1 Itzehoe: Mutter und Kind bei Unfall leicht verletzt

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Autofahrer in Itzehoe zwei Fußgängerinnen übersehen und erfasst. Mutter und Kind erlitten dabei leichte Verletzungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Kurz vor 18.00 Uhr war ein Mann in einem Fiat auf der Lindenstraße von dem Adler-Kreisel kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Grunerstraße beabsichtigte der 49-Jährige in Richtung Langer Peter nach links abzubiegen und übersah dabei eine Frau und ihre Tochter, die bei Grünlich die Fußgängerfurt aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Innenstadt beschritten. Es kam zu einer Kollision, wobei sich die 37- und die 6-Jährige leichteste Verletzungen zuzogen. Ein Rettungswagen brachte die beiden in ein Krankenhaus. Schäden entstanden an dem Fahrzeug keine.

Merle Neufeld

