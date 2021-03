Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet Golf-Fahrer um Kontaktaufnahme

Rahden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Weher Straße am Nachmittag des Donnerstags, 25. Februar, bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke einen beteiligten Golf-Fahrer darum, Kontakt zu ihnen herzustellen.

Als ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Diepenau gegen 15 Uhr die Weher Straße in Richtung Wehe befuhr, bog der bisher unbekannte Fahrer eines grauen VW Golf Plus ersten Angaben zufolge an der Einmündung "Sandtrift" nach rechts auf die Weher Straße in Fahrtrichtung Rahden ein. Dabei geriet der Wagen mutmaßlich zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass der Audi-Fahrer um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremste. Ein dem Audi nachfolgender weiterer Golf-Fahrer (19) aus Warmsen konnte wiederum seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in das Heck des Audis auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Fahrer des grauen Golf Plus hingegen setzte seine Fahrt fort.

Dieser wird von den Unfallbeteiligten in einem Alter von etwa 50-60 Jahren geschätzt. Neben ihm befand sich offenbar eine Beifahrerin. Da der unbekannte VW-Lenker den Auffahrunfall der beiden PKWs möglicherweise nicht gemerkt haben könnte, bittet ihn die Polizei nun zur Klärung der Sachlage unter Tel. (05741) 2770 um eine Kontaktaufnahme. Auch weitere Zeugen mögen sich melden, so die Bitte der Beamten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell