Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Radfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Willich-Anrath (ots)

Gegen 10.30 Uhr am Freitagvormittag ist es außerhalb von Anrath auf der Aachener Straße zu einem Unfall zwischen einem 40-jährigen Radfahrer aus Willich und einem 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Krefeld gekommen. Der 40-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Er wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. /hei (440)

