Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Niederkrüchten-Elmpt: Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt Um kurz nach 11 Uhr am Donnerstagvormittag ist eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin aus Niederkrüchten bei einem Unfall im Bereich "An der Beek" in Elmpt leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Pedelec unterwegs, als eine 29-jährige Deutsche aus Niederkrüchten mit dem Auto aus einer Grundstückseinfahrt kam. Diese missachtete die Vorfahrt der 55-Jährigen, die gerade an der Einfahrt vorbeifuhr und stieß mit ihr zusammen. /hei (439)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell