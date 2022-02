Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220204.3 Heide: Zwei Fahrräder entwendet

Heide (ots)

Zu Wochenbeginn ist es in Heide zu zwei Fahrraddiebstählen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib der Räder geben können.

Am Montagabend stahl ein Unbekannter ein bei Marktkauf in der Hafenstraße abgestelltes Bike mit einem Neuwert von etwa 900 Euro. Das Zweirad besaß vorne und hinten je einen Korb und war schwarz. Die Tatzeit lag zwischen 18.10 Uhr und 19.00 Uhr. In der Nacht zum Dienstag verschwand in der Zeit von 02.30 Uhr bis 09.00 Uhr von einer Terrasse eines Hauses in der Straße Am Galgenberg ein weiteres Rad. Es handelte sich um ein weißes Mountainbike mit einer schwarzen Gabel. Zum Abstellzeitpunkt war das Fahrrad mit einem Schloss gesichert, die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell