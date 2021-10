Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Brand durch technischen Defekt

Freiburg (ots)

Gegen 15:00 Uhr wurde am 29.10.2021 in einem Mehrfamilienhaus in der Clara-Schumann-Straße in Bad Krozingen Alarm durch einen Heimrauchmelder ausgelöst.

Es kam zu erheblicher Rauchentwicklung, die Feuerwehr konnte den Brand jedoch löschen, ohne dass Bewohner zu Schaden kamen. Nach aktuellem Sachstand brach das Feuer im Bereich der Küche einer Wohnung aus, eventuell lag ein technischer Defekt einer Kaffeemaschine zu Grunde.

Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro.

