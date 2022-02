Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.1 Itzehoe: Autobesitzer meldet verdächtige Person am eigenen Fahrzeug

Itzehoe (ots)

Am Sonntag um 21:48 Uhr rief ein 26jähriger Itzehoer die Polizei, als er einen Verdächtigen bemerkte. Dieser versuchte wohl, in das Auto des Anrufers zu gelangen, welches in der Kaiserstraße geparkt wurde. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19jährigen Itzehoer. Bei der Sachverhaltsaufnahme wirkte dieser fahrig und nervös, welches mit dem Konsum von Betäubungsmitteln begründet wurde. Die weitere Bearbeitung fand auf der Polizeiwache statt.

