POL-IZ: 220207.3 Itzehoe: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und zerstört Ampel

Itzehoe (ots)

Am Sonntag kam es um 21:25 Uhr zu einem Unfall am Langen Peter, als ein 89jähriger Mercedesfahrer aus Itzehoe nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dieser war auf dem Weg vom Juliengardeweg Richtung Alte Landstraße und wartete an der Kreuzung. Als er nun bei Grün seine Fahrt fortsetzte, beschlug nach eigenen Angaben die Windschutzscheibe und er überfuhr die Ampelanlage am rechten Fahrbahnrand und zerstörte diese. Seine 46jährige Beifahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt.

