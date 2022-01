Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Heckscheibe eines parkenden Pkw zerstört

Nohn (Eifel) (ots)

Ein unbekannter Täter hat in Nohn, in der Bergstraße, in der Nacht vom 27.01.22, 22:30 Uhr bis 28.01.22, 11:00 Uhr, die Heckscheibe des neben der Fahrbahn parkenden Pkw Hyundai i30, zerstört. Das Heck des Fahrzeugs hat zur Tatzeit zur Straße gezeigt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

