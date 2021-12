Polizei Paderborn

POL-PB: Junger, alkoholisierter Kradfahrer wird bei Sturz leicht verletzt

Hövelhof (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat sich ein junger Kradfahrer zwischen Hövelhof und Sennelager bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige hatte kurz nach Mitternacht die Paderborner Straße aus Richtung Hövelhof kommend befahren. Vor dem Kreisverkehr an der Klausheider Straße war der junge Mann nach eigenen Angaben mit seinem Zweirad weggerutscht und dabei gegen ein Verkehrszeichen vor dem Kreisverkehr geprallt. Dabei zog er sich leichte Schürfwunden zu. Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten erklärte der Unfallfahrer am Abend zuvor einige Bier getrunken zu haben. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest positiv verlaufen war, wurde er zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

