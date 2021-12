Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Schulgebäude in der Paderborner Innenstadt

Paderborn, Michaelstraße (ots)

Auf bislang noch unbekannte Art und Weise verschafften sich bislang noch unbekannte Täter unerlaubterweise Zutritt zu einem Schulkomplex in der Michaelstraße in Paderborn. Der zuständige Hausmeister stellte am Samstag, den 18.12.2021 gegen 21:30 Uhr fest, dass in der Schule Klassenräume geöffnet waren und sich offenbar Personen außerhalb der Schulzeit dort aufgehalten haben. Möglicherweise wurden kurz zuvor, gegen 20:30 Uhr, zwei Personen auf dem Schulgelände gesehen, die jedoch nicht weiter beschrieben werden können. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

