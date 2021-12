Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Altenbeken - Mutmaßliche Täter flüchten in Borchen

Altenbeken/Borchen (ots)

(mb) An der Eichendorffstraße in Altenbeken ist am Donnerstagnachmittag (16.12.2021) in ein Wohnhaus eingebrochen worden. In der Nacht zu Freitag schlug ein Hausbesitzer in Borchen zwei Verdächtige in die Flucht.

Die Bewohner des Hauses an der Eichendorffstraße waren zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum drangen Einbrecher in das Haus ein und suchten in nahezu allen Bereichen nach Beute. Schränke und Schubladen standen bei Tatentdeckung offen und waren durchwühlt worden. Die Täter flüchteten durch die Terrassentür.

In Borchen an der Kreuzricke hielt sich ein Mann am Freitag gegen 01.15 Uhr im Garten seines Hauses auf. Er bemerkte plötzlich zwei fremde Personen, die auf das Grundstück schlichen. Er sprach die Eindringlinge an. Diese liefen sofort durch das Gartentor auf die Straße. Ein anderer Zeuge, der durch das Rufen aufmerksam geworden war, sah zwei Männer durch den Verbindungsweg Thüringer Weg/Brandenburger Weg flüchten und in ein kastenförmiges Auto steigen. Das Fahrzeug fuhr mit hohem Tempo in Richtung Kreuzricke davon. Wegen der Dunkelheit können die Männer nicht näher beschrieben werden. Die Polizei fahndete nach der Verdächtigen, konnte sie aber nicht mehr antreffen.

In beiden Fällen können weitere Zeugen hilfreich sein. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Gerade jetzt in der "dunklen Jahreszeit" appelliert die Polizei: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im eigenen Wohnumfeld bemerkt oder sonst ungewöhnliche Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und umgehend die Polizei über die 110 verständigen.

Fragen zum Einbruchschutz beantwortet das Kommissariat Kriminalprävention unter der Rufnummer 05251/3063900. Weitere Informationen, Erreichbarkeiten und weiterführende Links sind auf der Internetseite der Polizei Paderborn eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz.

