Polizei Gütersloh

POL-GT: 10-Jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Freitagmittag(12.11., 14.00 Uhr) befuhr ein 10-jähriger Fahrradfahrer die Danziger Straße in Richtung Stennerlandstraße. Im Kreuzungsbereich zur Kochstraße/ Breslauer Straße kam es dabei aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Autofahrerin, welche die Breslauer Straße in Richtung Danziger Straße entlang fuhr. Der 10-jährige Junge stürzte von seinem Rad und verletzte sich dabei leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Kinderkrankenhaus gefahren. An dem Fahrrad und an dem Seat der Rietbergerin entstand jeweils leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell