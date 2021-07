Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: In der nächsten Woche soll es zeitweise regnen. Bitte passen Sie daher Ihre Geschwindigkeit entsprechend an!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 28. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche von Montag bis Donnerstag die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Wildgefahren- und beliebten Motorradstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

12.07.2021:

L 3262, Buchschlag in Richtung Zeppelinheim, zwischen Bahnlinie und AS B 44 (Wildunfallstrecke); L 3196, Steinau in Richtung Marjoß, zwischen Fronhof und Marjoß (Motorradstrecke);

13.07.2021:

B 486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen Langen und AS BAB 5 (Wildunfallstrecke); B 276, Biebergemünd-Kassel in Richtung Biebergemünd-Bieber (Motorradstrecke);

14.07.2021:

B 486, Rödermark in Richtung AS BAB 5, zwischen Urberach und Bulau (Unfallschwerpunkt); B 276, Flörsbachtal, Orber Straße, in beiden Richtungen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

15.07.2021:

L 3121, Rodgau in Richtung Seligenstadt, zwischen Seligenstadt und Waldrand (Wildunfallstrecke); L 3271, Gründau in Richtung Wittgenborn, zwischen Breitenborn und Wittgenborn (Motorradstrecke).

Offenbach, 09.07.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell