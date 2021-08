Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erkelenz (ots)

Am Samstag (21. August), gegen 12.30 Uhr, beabsichtigte ein 55 Jahre alter Erkelenzer, seinen PKW auf der Tenholter Straße rückwärts in eine Parklücke zu setzen. Hierbei übersah er eine 92 Jahre alte Frau aus Erkelenz, die mit ihrem Rollator die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Seniorin zu Boden fiel und sich schwer verletzte. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

