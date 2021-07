Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchter 27-Jähriger wieder da

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Laatzen hat seit Dienstag, 29.06.2021, nach einem 27 Jahre alten Mann gesucht. Er hatte seine elterliche Wohnung in Laatzen-Mitte am 29.06.2021 gegen 11:00 Uhr zu Fuß verlassen. Eine Eigengefährdung des Vermissten konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Gesuchte erschien am Donnerstagmorgen, 01.07.2021, gegen 05:00 Uhr wohlbehalten bei seinen Eltern.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem 27-Jährigen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden. /nzj, mr

