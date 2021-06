Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140621-441: Kennzeichendiebstähle

Gummersbach / Lindlar / Marienheide (ots)

Zahlreiche Kennzeichendiebstähle sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden.

In der Rospestraße, auf einem Parkplatz gegenüber es Kindergartens, in Gummersbach stahlen Unbekannte das vordere Kennzeichen RT-LV 1999. Tatzeit: Freitag 13 Uhr bis Sonntag (13. Juni) 15 Uhr. Im gleichen Zeitraum stahlen Diebe in der Steinmüllerallee die Kennzeichen DN - XA 61 eines grauen Ford Fiestas, GM - MU 197 eines blauen VW Lupo sowie die Kennzeichen GM - BS 157 eines grauen Renault Clio.

Eine Lindlarerin meldete den Diebstahl ihres vorderen Kennzeichens GM-GW 4961. Als Tatzeit gab sie den Zeitraum zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag (11. Juni) 15:30 Uhr an.

In Marienheide hatten es Diebe nur auf einen bestimmten Teil des Kennzeichens abgesehen. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag (11. Juni) 11 Uhr montierten die Täter in der Hüttenbergstr. das hintere Kennzeichen eines VW T5 ab. Sie brachen es durch und entwendeten die rechte Hälfte mit der Buchstaben-/Zahlenkombination: - GM 56. Die Hälfte mit der Städtekennung (GM) ließen sie am Tatort zurück.

Hinweise zu allen Fällen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990.

